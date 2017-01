Basketball: Zwei Würzburger beim Allstar-Day

Besondere Ehre für zwei Spieler von s.Oliver Würzburg. Sowohl Maurice Stuckey als auch Lamonte Ulmer sind am Samstag beim Allstar-Day der Basketball Bundesliga mit dabei. Dabei spielen die besten deutschen Spieler gegen die besten ausländischen Spieler der Liga. Stuckey spielt im Team National. Mit im Team National ist auch der gebürtige Würzburger Maxi Kleber, der derzeit für den FC Bayern spielt. Lamonte Ulmer nimmt am Dunking Contest teil.Der Allstar Day beginnt bereits um 16 Uhr mit Autogrammstunde, Drei-Punkte-Contest und Dunking-Contest. Das Allstar Game startet ab 20:30 Uhr im Telekom Dome in Bonn.

