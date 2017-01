Fußball: Weiteres Testspiel für die Würzburger Kickers

Nächster Test für die Würzburger Kickers. Im Rahmen ihres Trainingslagers im spanischen Marbella bestreiten die Rothosen ein weiteres Testspiel. Am Montagnachmittag geht es ab 16 Uhr gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein. Vaduz nimmt am Spielbetrieb der ersten Schweizer Liga teil und steht derzeit dort auf dem letzten Tabellenplatz.Über eine Woche sind die Kickers bereits an der Costa de Sol in Andalusien zu Gast. Bislang gab es in den Testspielen eine 0:2 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach und ein 3:0-Sieg gegen den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron. Bevor die Kickers am Donnerstag zurück in die Heimat fliegen, bestreiten sie am Mittwoch noch ein weiteres Testspiel gegen die Young Boys Bern.

