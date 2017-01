Hallenfußball: Kreismeisterschaft in Karlstadt

Foto: Rainer Sturm - pixelio.de

Wer ist die beste Hallenfußballmannschaft im Raum Würzburg? Am Samstag findet in der Erwin-Ammann-Halle in Karlstadt die Kreismeisterschaft statt. Zwölf Teams nehmen an dem Turnier teil. Titelverteidiger ist Bezirksligist FG Marktbreit-Martinsheim. Zu den weiteren Favoriten zählen die beiden Landesligisten TG Höchberg und TSV Unterpleichfeld, sowie der Tabellenführer der Bezirksliga TSV Lengfeld.Das Turnier beginnt um 15 Uhr. Das Finale startet um 21:50 Uhr. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Bezirksmeisterschaft kommenden Samstag in Münnerstadt.

