Marktheidenfeld: proMAR übergibt über 10.000 Unterschriften

Fotos: Peter Scheiner / proMAR

Bürgerinitiative gegen Klinik-Verschlankung. Eine Sammlung mit über 10.000 Unterschriften übergab die Bürgerinitiative proMAR am Freitagmorgen an den Landrat von Main-Spessart. Die Forderung: Auch nach der Schließung des Marktheidenfelder Krankenhauses im Jahr 2023 soll dort eine rund um die Uhr besetzte medizinische Anlaufstelle für Notfälle bleiben. Die Initiative fordert dies in das Nachnutzungskonzept für das Krankenhaus zu übernehmen. Laut einem Sprecher von proMAR war der Landrat beeindruckt von der Anzahl der Unterstützer. Gesammelt wurden die Unterschriften in und um Marktheidenfeld.Erst Anfang dieser Woche war bekannt geworden, dass die Notaufnahmen in Marktheidenfeld und Karlstadt schon bis zum Sommer geschlossen werden sollen. Eigentlich sollten sie die nächsten sechs Jahre bis zum Umzug in das neue Zentralklinikum in Lohr erhalten bleiben.

Erstellt: 13.01.17 - 16:02 Uhr

