Unterfranken: Polizei sprengt Rauschgiftring

Symbolfoto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Schlag gegen die unterfränkische Drogenszene. Eine Razzia von Polizei und Staatsanwaltschaft war am Dienstag das Ergebnis monatelanger Ermittlungen. Insgesamt wurden über 20 Personen kontrolliert, die vermutlich zumindest alle Drogenabnehmer waren. Drei Männer und zwei Frauen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft, sie sollen wohl den schwunghaften Drogenhandel betrieben haben.Im Zentrum des Drogenrings steht vermutlich eine 22-jährige Würzburgerin, die in den vergangenen drei Jahren mindestens 30 Kilo Amphetamin von zwei Hintermännern aus Nordrheinwestfalen besorgt haben soll.Polizei und Staatsanwaltschaft führen weitere Ermittlungen.

Erstellt: 13.01.17 - 15:37 Uhr



