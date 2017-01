Würzburg: Neues Gebäude an der Uniklinik eingeweiht

Neuer Forschungsbau am Freitag eingeweiht. Auf dem Gelände der Würzburger Uniklinik gibt es ab sofort noch mehr Raum für Forschung und Behandlung von Patienten: Das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI). Bislang mussten die Ärzte und Forscher an verschiedenen Standorten der Uniklinik arbeiten. Jetzt geht das viel enger, direkter und deutlich fortschrittlicher. So könne man Erkrankungen eher erkennen und auch besser behandeln, so Prof. Georg Ertl von der Uniklinik.Der Neubau des Gebäudes hat rund 50 Millionen Euro gekostet. Spatenstich war im Januar 2014. Innerhalb von drei Jahren Bauzeit wurde der Komplex hochgezogen. Dafür mussten rund 60.000 Kubikmeter Erde ausgehoben werden. Insgesamt 11.000 Kubikmeter Beton und 1.500 Tonnen Stahl wurden verbaut.Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Jährlich werden mehrere tausend Patienten alleine in Würzburg deswegen behandelt.

Erstellt: 13.01.17 - 15:10 Uhr



