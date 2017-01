Unterfranken: Handwerkskammer hat neuen Präsidenten

Neuer HWK Präsident im Amt. Seit dem Freitag hat die Handwerkskammer Unterfranken offiziell einen neuen Präsidenten. Der 64-jährige Walter Heußlein bekam das Amt vom bisherigen Präsidenten Hugo Neugebauer übergeben. Heußlein bei der Veranstaltung in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim, er wolle sich insbesondere für die Nachwuchsförderung im Handwerk einsetzten. Außerdem wolle er Bürokratie abbauen.Der neue HWK-Präsident Heußlein ist Schreinermeister und führt eine Schreinerei in Birkenfeld-Billingshausen im Landkreis Main-Spessart. Er wurde in Würzburg geboren und ist seit 1989 Mitglied der HWK-Vollversammlung. Sein Vorgänger Neugebauer war insgesamt zehn Jahre lang Präsident der HWK.

