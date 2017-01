Würzburg: Einbruch in Jugendheim

Foto: Markus Igelsböck

Einbruch in Würzburger Jugendheim. In der Nacht auf Donnerstag ist in die Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendfarm im Steinbachtal eingebrochen worden. Der unbekannte Täter brach zwei Hütten auf, gelangte anschließend in die Büroräume. Dort klaute er Bargeld und Wertgegenstände im dreistelligen Bereich und hinterließ einen Sachschaden von vermutlich 1.000 Euro.

Erstellt: 13.01.17 - 16:40 Uhr



zurück zur Übersicht