B8 / Uettingen: Tödlicher Verkehrsunfall

Foto: Funkhaus Würzburg

Tödlicher Verkehrsunfall bei Uettingen. Beim Überholen eines Autokrans übersah ein 75-jähriger Autofahrer am Freitagvormittag auf der B8 ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Fahrzeuge krachten frontal zusammen. In dem entgegenkommenden Auto saß ein 81-jähriger Mann. Der wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt und starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 75-jährige Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus eingeliefert.Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingeschaltet.Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

Erstellt: 13.01.17 - 14:32 Uhr



