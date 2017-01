Kitzingen: 18-Jähriger wegen illegaler Böller vor Gericht

Illegale Böller der Marke La Bomb Bum bringen einen jungen Mann vor Gericht. Der 18-Jährige aus Martinsheim war im September letzten Jahres in Furth im Wald in eine Polizeikontrolle geraten. In seinem Auto fanden die Beamten die 60 illegalen Böller, die er zuvor auf einem Vietnamesen Markt in Tschechien gekauft haben soll. Nun muss er sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Kitzingen verantworten. Die Anklage lautet auf Einfuhr von gefährlichen, explosiven Stoffen.

