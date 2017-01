B26 / Rechtenbach: Schwerer Unfall zwischen LKW und Auto

Foto: Feuerwehr Lohr

Autofahrer schwer verletzt. Auf der B26 bei Rechtenbach wollte ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag einen LKW überholen. Dabei übersah der 45-Jährige allerdings einen entgegenkommenden Laster und stieß frontal mit ihm zusammen. Der Autofahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Mit einem Hubschrauber wurde er schließlich in ein Krankenhaus nach Frankfurt geflogen. Am LKW entstand wohl 250.000 Euro Sachschaden und musste mit einem Kran geborgen werden, das Auto ist wohl ein Totalschaden.

Erstellt: 12.01.17 - 18:50 Uhr



zurück zur Übersicht