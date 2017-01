Würzburg: Explosion im Kanal

Foto: Uschi Dreiucker / pixelio.de

Jugendliche verursachen Verpuffung. In Würzburg bastelten am Mittwoch zwei Jugendliche an einem Roller im Domweg. Dabei ließen sie Benzin aus dem Roller in einen Abfluss laufen. Einer der beiden Jugendlichen stand zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Kanals und rauchte offenbar eine Zigarette. Unmittelbar danach kam es zu einer Verpuffung im Abflusskanal, wobei der Gullideckel angehoben und um etwa einen Meter versetzt wurde. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten die jungen Männer das Feuer löschen.

Erstellt: 12.01.17 - 18:16 Uhr



