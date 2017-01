A3 / Dettelbach: In Schlangenlinien Richtung Nürnberg

In Schlangenlinien über die Autobahn. In der Nacht auf Donnerstag konnte die Autobahnpolizei einen unter Drogen stehenden Autofahrer stoppen. Ein Lkw-Fahrer hatte den 18-Jährigen in Schlangenlinien über die Autobahn fahren sehen und die Polizei gerufen. Kurz nach dem Biebelrieder Kreuz konnten die Beamten den Wagen stoppen. Ein Drogentest ergab, dass der junge Mann Cannabis konsumiert hatte. Er musste eine dreistellige Sicherheitsleistung zahlen. Da offenbar auch seine Mitfahrer unter Drogeneinfluss standen, musste die Gruppe bis zum Nachmittag eine Zwangspause einlegen. Danach durfte einer der Begleiter des 18-Jährigen weiterfahren.

