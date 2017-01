Würzburg: Spendenaktion gegen Krebs kurz vor Ende

Foto: Robert Wenzl / Universitätsklinikum Würzburg

Spendenziel in greifbarerer Nähe. Ein Projekt des Vereins “Hilfe im Kampf gegen Krebs“ hat seine Zielmarke von einer Millionen Euro fast erreicht. Die verbleibenden rund 70.000 Euro sollen bis zum 29. Januar gesammelt werden. Dann soll auf einem Charity-Day in der s.Oliver Arena der Scheck an die Forscher der Uni überreicht werden. An dem Tag findet ein Benefiz-Freundschaftsspiel zwischen den DJK Rimparer Wölfen, Partner des Vereins, und dem ukrainischen Handballmeister HC Motor Zaporozhye statt. Außerdem wird es ein musikalisches Rahmenprogramm geben.Ziel des Projekts mit dem Titel “Dein Immunsystem Deine Waffe gegen den Krebs“ ist es einen neuen Ansatz in der Krebstherapie voran zu bringen. Die Idee ist das eigene Immunsystem gegen den Krebs arbeiten zu lassen und so auf beispielsweise Chemo-Therapien verzichten zu können. Erforscht wird das Ganze an der Würzburger Uniklinik.Bereits seit Mai vergangenen Jahres sammelt der Verein Geld für das Projekt.

Erstellt: 12.01.17 - 18:22 Uhr



