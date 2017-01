Würzburg: OSZE hat neuen Terror-Experten aus der Region

Foto: Kings College

Neuer Terror-Experte der OSZE kommt aus Würzburg. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bekommt einen neuen Sonderbeauftragten. Der gebürtige Würzburger Peter Neumann wird in Zukunft die OSZE im Kampf gegen die Radikalisierung innerhalb der 57 Mitgliedsstaaten beraten. Der Politikwissenschaftler leitet das International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner Kings College. Seit mittlerweile über 20 Jahren erforscht Neumann internationalen Terrorismus.

Erstellt: 13.01.17 - 07:40 Uhr



