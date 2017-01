Fußball: Zweites Testspiel im Trainingslager

Zweites Testspiel des Trainingslagers für die Würzburger Kickers. Am Freitag treffen sie im spanischen Marbella auf den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron. Gespielt wird auf dem Trainingsgelände der Kickers, nahe des Teamhotels.Die Kickers wollen gegen Mouscron vor allem offensiv wieder gefährlicher werden. Beim Test gegen Borussia Mönchengladbach haperte es am Torabschluss. Auch deshalb verloren die Rothosen mit 0:2. In den letzten Trainingseinheiten wurden vor allem verschiedene Torschussübungen trainiert.Mouscron steht derzeit in der belgischen Liga auf dem letzten Tabellenplatz. Spielbeginn auf dem Trainingsgelände “Dama de Noche“ ist um 16 Uhr.

