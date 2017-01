Volkach: Autoklau per Fernbedienung

Autodiebstahl in Volkach. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Volkach zwei Autos gestohlen worden. Offenbar wurden dabei die Fernbedienungsysteme zum Schließen der Autos ausgetrickst. Ein Auto, einen grauen Audi A 5, mit dem Kennzeichen KT-KD 150, klauten die Täter direkt aus dem Kirchbergweg. Das zweite Auto, ein schwarzer A 4 Avant, mit dem Kennzeichen KT-SN 82, wurde in der Straße “Zum Steinbruch“ gestohlen.

