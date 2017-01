Würzburg: Kredite in Millionenhöhe ergaunert

Foto: Rike_pixelio.de

Millionenbetrug in Lichtenstein. Ein 54-jähriger Würzburger Schönheitschirurg hat unter Vorspiegelung falscher Tatsachen von einer Firma in Lichteinstein Kredite in Höhe von 3,5 Millionen Euro ergaunert. Er gab dabei Sicherheiten an, die er gar nicht besaß, wie zum Beispiel ein Haus. Außerdem legte er gefälschte Urkunden und Kontoauszüge vor. Die Kredite bekam der Mann zwischen 2011 und 2014, seitdem war sein Aufenthaltsort aber unbekannt. Das teilten am Donnerstag Staatsanwaltschaft und Polizei mit.Durch intensive Fahndungsmaßnahmen innerhalb des letzten halben Jahres konnte der Mann im Raum Würzburg ermittelt werden. Er wurde schließlich am Montag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihn erwartet nun eine Anklage wegen Betrugs im besonders schweren Fall.

Erstellt: 12.01.17 - 15:40 Uhr



