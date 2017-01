Zell: Frauen im Omnibus belästigt

Belästigung von Frauen in einem Linienbus. Am Montagabend hat ein 44-jähriger Mann in Zell mehrere Frauen angesprochen und offen nach Sex gefragt. Einer 18-Jährigen folgte der Mann im Bus, auch nachdem sie ihren Sitzplatz gewechselt hatte. Als die Polizei eintraf, waren die anderen Frauen bereits ausgestiegen. Sie werden gebeten, sich jetzt bei den Beamten zu melden.Die Polizei hat die Personalien des Mannes vor Ort noch festgehalten. Vorerst bekommt er eine Anzeige wegen Beleidigung.

12.01.17 - 14:38 Uhr



