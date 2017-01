Kitzingen: Wolfgang Bosbach bekommt Schlappmaulorden

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach bekommt den Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG). Für seine “gar trefflich-lockere Zunge“ erhält er die besondere Auszeichnung. Der Bundestagsabgeordnete Bosbach gehört zu den bekanntesten Politikern des Landes. Er wisse wie man ein schlagkräftiges Wort führe, so die Begründung. Hervorzuheben sei auch seine ablehnende Haltung zur Erweiterung des EURO-Rettungsschirmes.Außerdem ist Wolfgang Bosbach ein begeisterter Karnevalist. Er war 1977 Karnevalprinz und von 1990 bis 2012 Präsident der Karnevalsgesellschaft “Große Gladbacher“.Der Schlappmaulorden wird seit 1989 von der KiKaG an Personen verliehen, die ein “schlagkräftiges Wort“ zu führen wissen. Vor Bosbach waren bereits Helmut Kohl, Guido Westerwelle, Gregor Gysi, Marcel Reif oder Waldemar Hartmann die Preisträger. Am Rosenmontag, 27. Februar, bekommt Bosbach den Orden verliehen.

