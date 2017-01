Würzburg: Mann wegen Brandstiftung angeklagt

Foto: Gerhard Frassa - pixelio.de

Wegen schwerer Brandstiftung muss sich ab Dienstag ein 47-Jähriger vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Der Mann wohnte in einem Haus des Erthal-Sozialwerkes in Würzburg. In einer Nacht Mitte Juni letzten Jahres soll er im Keller mehrere Kartons in Brand gesetzt haben. Das Feuer wurde allerdings rechtzeitig bemerkt, sodass kein anderer Bewohner verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Der Angeklagte steht unter Betreuung. Er ist geistig behindert und leidet an einer Suchtkrankheit.

Erstellt: 17.01.17 - 06:44 Uhr



