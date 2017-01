Marktheidenfeld: Schock über plötzliche Veränderungen

Über Veränderungen schockiert. Die Marktheidenfelder Bürgerinitiative “proMAR“ ist bestürzt über die neuen Entwicklungen bezüglich ihres Krankenhauses. Jetzt will man die Kreistagsbeschlüsse zu dem Thema noch einmal genau prüfen und sich absprechen wie man weiter vorgehen will.Ursprünglich sollten nämlich Notaufnahme und OP bis zum Umzug in das Zentralklinikum in Lohr in voraussichtlich sechs Jahren bestehen bleiben. Bei einer Bürgerversammlung am Mittwochabend wurde jedoch verkündet, dass beides bis zum Sommer geschlossen wird. Sprecher der Bürgerinitiative Ludwig Keller spricht von einer “Radikal-Kur“ für das Krankenhaus.Seit Oktober 2015 gibt es die Bürgerinitiative, die sich unter anderem für den Erhalt einer Anlaufstelle für medizinische Notfälle in Marktheidenfeld einsetzt. Die Krankenhäuser in Marktheidenfeld und Karlstadt sollen nämlich 2023 in einem Zentralklinikum in Lohr münden.

