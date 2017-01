A7 / Schraudenbach: Eingestürztes Brückenteil wird betoniert

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Zweiter Anlauf an der Schraudenbachbrücke. Noch im Januar soll die Betonierung an der Talbrücke Schraudenbach auf der A7 weiter gehen. Dann ist genau der Abschnitt an der Reihe, der vergangenes Jahr eingestürzt war. Das ist allerdings nur möglich, wenn das Wetter mitspielt. Danach müssen noch weitere drei der insgesamt sechs Überbauteile betoniert werden. Mitte 2017 soll dann die Erneuerung der ersten der beiden parallelverlaufenden Brücken abgeschlossen sein. Mit der Fertigstellung wird auch der Verkehr auf den Umbau umgeleitet und der Abbruch und Neubau der zweiten Brücke beginnt. Insgesamt soll die komplette Erneuerung der Talbrücke Schraudenbach Ende 2018 abgeschlossen sein.Der Grund für den Einsturz im Juni vergangenen Jahres wird noch ermittelt. Mit den Ergebnissen der Untersuchung ist nicht vor Ende Januar zu rechnen. Damals war ein etwa 40 Meter langes Teil herunter gebrochen, hatte einen Arbeiter getötet und 15 weitere Personen verletzt.

Erstellt: 16.01.17 - 06:21 Uhr



