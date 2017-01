Fußball: Kickers-Spieler herausragend bewertet

Foto: Funkhaus Würzburg



Tobias Schröck; Foto: Marion 0502 Tobias Schröck; Foto: Marion 0502

Kickers-Akteure sind “herausragend“. Jedes Halbjahr zieht das Sportmagazin “kicker“ Bilanz. Alle Spieler der drei Fußball-Profiligen werden bewertet und je nach Position in Kategorien unterteilt. Fünf Spieler der Würzburger Kickers gehören laut Urteil des Sportmagazins zu den besten auf ihrer Position in der 2. Liga. Die Kickers stehen zur Winterpause überraschend auf Platz sechs in der Tabelle. Mit nur 15 Gegentreffern hat man die zweitbeste Defensive der Liga. Das merkt man auch in der “kicker-Rangliste“, denn vor allem die Defensivspieler wurden ausgezeichnet. Neben Torhüter Robert Wulnikowski bekamen die Abwehrspieler Sebastian Neumann und David Pisot, sowie Tobias Schröck die höchste Bewertung. Mit Nejmeddin Daghfous wurde auch ein Offensivakteur als “herausragend“ eingestuft.Rund 30 Spieler der 2. Liga bekamen die Bewertung “herausragend“, jeder sechste von ihnen spielt für die Würzburger Kickers. Nur auf den Positionen “Außenbahn offensiv“ und “Sturm“ ist kein Spieler der Rothosen in der höchsten Kategorie gewertet.

Erstellt: 12.01.17 - 06:10 Uhr

