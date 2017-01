Lkr. Würzburg: Engere Zusammenarbeit von acht Gemeinden

Foto: Funkhaus Würzburg

Engere Zusammenarbeit unter den Gemeinden. Acht Ortschaften nördlich von Würzburg zwischen Zell und Himmelstadt wollen in Kürze einen gemeinsamen Verein gründen. Dadurch möchte man die ländliche Entwicklung vor Ort voranbringen. So könnte man Projekte gemeinsam realisieren und so Geld und Ressourcen sparen.Es wird beispielsweise darüber nachgedacht bei den Bauhöfen zusammenzuarbeiten und sich Gerätschaften gegenseitig auszuleihen. Außerdem könnten sich die Öffnungszeiten der Kindergärten angleichen und bei Personalmangel Erzieher getauscht werden. Zusätzlich soll die dörfliche Infrastruktur ausgebaut werden, um so Landflucht zu verhindern. Ein weiteres Ziel ist die nördliche Region von Würzburg weiter für den Tourismus zu stärken.Der Verein soll am 23. März gegründet werden, sodass es ab Anfang April direkt losgehen kann. Bis dahin müssen alle Gemeinden in ihrem Gemeinderat dem Beitritt zu dem Verein zustimmen.

Erstellt: 16.01.17 - 06:00 Uhr



zurück zur Übersicht