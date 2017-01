Veitshöchheim: Vorbereitungen für Fastnacht in Franken im vollen Gange

Es geht in die heiße Vorbereitungsphase. Bereits zum 30. Mal wird die Prunksitzung “Fastnacht in Franken“ live im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Am Freitag 17. Februar ab 19 Uhr startet die Übertragung aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. In den vergangenen Jahren hat sich die Sitzung zum absoluten Zuschauermagneten mit rund vier Millionen Zuschauern entwickelt. Die bayerische Prominenz wird an diesem Tag bunt verkleidet in Veitshöchheim erwartet.Neben der Prunksitzung werden in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Specials zu 30 Jahren “Fastnacht in Franken“ im Fernsehen laufen. Außerdem wird in diesem Jahr der Würzburger Faschingszug wieder im Bayerischen Fernsehen live übertragen. Der findet am Sonntag 26. Februar mit rund 100.000 Zuschauern in der kompletten Innenstadt statt.

