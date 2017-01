Gemünden: Freistaat fördert Mainbrückensanierung

Fast 17 Millionen Euro nach Gemünden. Der Freistaat Bayern fördert die Ertüchtigung der Mainbrücke und die Verbesserung der Brückenanschlussbereiche in Gemünden mit 16,96 Millionen Euro aus Mitteln des Bayerischen Gemeindefinanzierungsgesetzes. Das hat CSU-Landtagsabgeordneter Thorsten Schwab am Mittwoch mitgeteilt. Nach aktuellem Stand werden sich die Gesamtkosten der Baumaßnahmen, die wohl am 3. Februar losgehen werden, auf 25,96 Millionen Euro belaufen.

