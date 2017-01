Kitzingen: World-Press-Photo kommt wieder

1. Preis, Natur, Tim Laman, USA, für National Geographic / worldpressphoto.org

Los Angeles, Tokio, Amsterdam und Kitzingen. Neben vielen Weltmetropolen kommt die World-Press-Photo-Ausstellung zum elften Mal in Folge auch nach Kitzingen. Das teilte die Stadt jetzt mit. An dem Wettbewerb 2016 nahmen 5.775 Fotografen aus 128 Ländern teil. Aus den 82.951 Einsendungen wurde im Februar 2016 von einer Fachjury das World-Press-Photo 2016 gekürt.Vom 20. Februar bis 19. März 2017 können alle gekürten Bilder in der Rathaushalle in Kitzingen betrachtet werden. Der Eintritt ist frei.Kitzingen ist bei dieser Ausstellungstour wieder die kleinste Stadt weltweit und der einzige Ausstellungsort in Bayern.

Erstellt: 11.01.17 - 16:11 Uhr



