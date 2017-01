Basketball: Vertrag wegen Verletzung aufgelöst

Foto: s.Oliver Würzburg

Kurzes Intermezzo von Elijah Johnson beim Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg. Der Aufbauspieler hat sich am Montagabend im Training eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Deshalb wurde sein Vertrag wieder aufgelöst. Er war vor knapp einer Woche erst verpflichtet worden. Bereits am Donnerstag wird Johnson zurück in die USA fliegen.Die Baskets sind damit erneut auf der Suche nach einer Verstärkung für die Spielmacher-Position. Ein bisschen Zeit bleibt ihnen dafür noch. Die nächste Partie findet erst am 28.01. gegen Bayern München statt. Das Spiel ist bereits restlos ausverkauft.

Erstellt: 11.01.17 - 13:45 Uhr



