Seinsheim / Lkr Kitzingen: Fast 250 Schweine bei Brand getötet

Foto: Rike / pixelio.de

Bei einem Schwelbrand in einem Schweinestall in Seinsheim-Tiefenstockheim sind fast 250 Tiere getötet worden. Den Brand hatte vermutlich einen Kurzschluss an einer Rotlichtlampe ausgelöst. Sie dient zur Aufzucht der Ferkel. Der Schwelbrand hatte eine starke Rauchentwicklung zur Folge. 22 Schweine und 220 Ferkel starben dabei. Das Feuer hatte der Landwirt am frühen Dienstagmorgen bemerkt und auch selbst löschen können.

Erstellt: 11.01.17 - 11:40 Uhr



