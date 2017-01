Lohr: Bereitschaftspraxis hilft Notaufnahme

Foto: NicoLeHe / pixelio.de

Entlastung für die Notaufnahme. Ab April wird die neue Bereitschaftspraxis am Lohrer Zentralklinikum öffnen. Patienten sollen dann nach einem bestimmten System sortiert werden, dass zwischen Fällen für die Notaufnahme und Fällen für den Hausarzt unterscheidet. So könne man immer für die optimale Versorgung der Patienten sorgen, so der Leiter des MSP-Klinikums Gregor Bett.Das System wird dabei auch auf die bessere Information setzten: So sollen Patienten in Gruppen nach der Dringlichkeit ihrer Beschwerde eingeteilt und über die mögliche Wartezeit in Kenntnis gesetzt werden.Die Bereitschaftspraxis in Lohr soll rund um die Uhr besetzt sein. Trotzdem werden weiterhin auch andere Ärzte im Landkreis außerhalb der Sprechstunden Bereitschaft haben. Unter der Telefonnummer “116-117“ kann jederzeit der zuständige Bereitschaftsarzt in der Nähe erfragt werden.

Erstellt: 11.01.17 - 06:10 Uhr



zurück zur Übersicht