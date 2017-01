Marktheidenfeld / Karlstadt: Notaufnahmen müssen schließen

Notaufnahmen werden geschlossen. Aufgrund neuer Richtlinien für die Notfallversorgung müssen die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Marktheidenfeld und Karlstadt schließen. Daher wird spätestens im Sommer ausschließlich die zentrale Notaufnahme in Lohr für die Versorgung im Landkreis Main-Spessart zuständig sein.Zu den Anforderungen gehört unter anderem ein Computertomograf. Diesen gibt es in beiden Krankenhäusern nicht. Alleine die Anschaffung würde eine Millionen Euro kosten.Im Karlstädter Krankenhaus wird außerdem zum 1. April die Hauptabteilung der Chirurgie geschlossen. Das Angebot für Schönheitschirurgie wurde zu wenig genutzt, um rentabel zu sein.

