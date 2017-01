Fußball: Kickers verlieren gegen Gladbach

Foto: Würzburger Kickers

Niederlage im ersten Testspiel im Trainingslager für die Würzburger Kickers. Am Dienstagnachmittag hieß es am Ende gegen den Bundesligisten 0:2. Zwei Elfmeter für die Borussen sorgten für die Tore. Zweimal foulte Keeper Jörg Siebenhandel einen Gladbacher Spieler, zweimal verwandelte Thorgan Hazard sicher.Die Kickers selbst spielten eine gute Partie vor rund 300 Zuschauern im spanischen Marbella. Sie standen defensiv gut und hatten ordentliche Torchancen. Die beste hatte Stürmer Marco Königs im zweiten Durchgang. Er traf aber nur die Latte.Bernd Hollerbach ließ in dieser Partie nur elf Spieler zum Einsatz kommen. Der Rest wird am späten Nachmittag noch eine Trainingseinheit durchführen. Das nächste Testspiel ist bereits am Freitag. Dann geht es gegen den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron.

Erstellt: 10.01.17 - 15:50 Uhr



zurück zur Übersicht