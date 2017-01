Würzburg: Verwirrte Frau bedroht Eltern mit Messer

Mit Küchenmesser die eigenen Eltern bedroht. Eine 49-Jährige hat am Montagmorgen im Würzburger Stadtteil Grombühl ein Küchenmesser gezückt. Die verwirrte Frau stand gegen sieben Uhr an der Wohnung ihrer Eltern und wollte mit dem Messer auf sie losgehen. Der Vater konnte der Tochter das Messer schnell abnehmen. Trotzdem schlug und trat sie auf ihre Eltern ein. Die Eltern wurden dabei leicht verletzt.Als die Polizei eintraf, drohte die 49-Jährige sich aus dem 2. Obergeschoss zu stürzen. Sie konnte schließlich in Gewahrsam genommen werden. Die Frau wurde in das Bezirkskrankenhaus nach Lohr gebracht. Gegen sie wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

