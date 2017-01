Volkach: Sanierung des Hallenbads startet

Das Volkacher Hallenbad wird saniert. Bereits in dieser Woche gehen die ersten Arbeiten los. Der Bestand wird komplett erneuert, zusätzlich wird eine barrierefreie Anlage mit Lift eingebaut. Durch die Sanierung soll vor allem das Schulschwimmen in Zukunft gesichert werden. Die Bauarbeiten dauern rund 14 Monate. Im Frühjahr 2018 soll das sanierte Bad dann wieder öffnen.Etwa 6,2 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. Rund 2,9 Millionen Euro bekommt die Stadt durch Zuschüsse von der Regierung von Unterfranken. Den Rest müsse man aus eigener Tasche bezahlen, auch wenn man “nicht auf Rosen gebettet“ sei, so Bürgermeister Peter Kornell. Das Bad war rund 45 Jahre alt.

