Fußball: Dominik Nothnagel verlässt die Kickers

Foto: Marion 0502

Nächster Spielerabgang der Würzburger Kickers. Abwehrspieler Dominik Nothnagel hat seinen Vertrag mit den Rothosen aufgelöst. Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Der 22-Jährige kam im Sommer 2014 von Borussia Dortmund nach Würzburg und war maßgeblich am Durchmarsch der Rothosen von der Regionalliga in die 2. Bundesliga beteiligt. In der bisherigen Saison kam er aber bislang nur in der U23 zum Einsatz.Nach Dennis Russ ist Dominik Nothnagel der zweite Abgang im Winter bei den Rothosen. Mit Lukas Fröde haben die Kickers bislang erst einen Neuzugang verpflichtet. Derzeit wird spekuliert, ob Stürmer Patrick Breitkreuz noch geholt wird. Er ist derzeit im Trainingslager im spanischen Marbella mit dabei und war zuletzt vereinslos.

Erstellt: 10.01.17 - 12:21 Uhr



