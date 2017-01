Franken: Drei Kandidatinnen für Weinkönigin-Wahl

Wer wird Nachfolgerin der fränkischen Weinkönigin Christina Schneider? Um Mitternacht war die Bewerbungsfrist abgelaufen. Mit Alisa Hofmann aus Sulzfeld am Main, Miriam Kirch aus Fahr und Silena Werner aus Stammheim gibt es drei Bewerberinnen.Alisa Hofmann ist 21 Jahre alt und studiert Rechtswissenschaften an der Uni Würzburg. Miriam Kirch ist ebenfalls 21 Jahre alt und studiert Humanmedizin in Würzburg. Silena Werner ist mit 20 Jahren die jüngste Kandidatin. Sie ist Außenhandelskauffrau bei BayWa.Am 10. März wird in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim die 62. Fränkische Weinkönigin gewählt. Auch die neue Weinkönigin wird den Frankenwein für ein Jahr in der Region, in Deutschland und im Ausland repräsentieren. Rund 400 Termine warten auf die neue Weinkönigin.

