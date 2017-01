Würzburg: syrischer Flüchtling bringt facebook vor Gericht

Facebook steht Anfang Februar in Würzburg vor Gericht. Ein syrischer Flüchtling will Facebook zwingen, sogenannte Fakenews nicht weiterzuverbreiten. Der Flüchtling war 2015 durch ein Selfie mit Angela Merkel bekannt geworden. In eine Fotomontage auf Facebook wurde zuletzt behauptet, er sei einer der sieben Männer, die an Weihnachten einen Obdachlosen in einer Berliner U-Bahn angezündet hatten. Der Flüchtling wird vom Würzburger Anwalt Jun vertreten, der sich schon lange mit facebook beschäftigt.

