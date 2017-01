Würzburg: Brand in Reha- und Fitnesscenter

Foto: Funkhaus Würzburg

Feuer in einem Reha- und Fitnesscenter im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld. Die Feuerwehr wurde am Montagmittag alarmiert. Ein technischer Defekt an der Heizungssteuerung hatte den Brand ausgelöst. Das Feuer war nur in einem Raum, der Rauch zog aber bis ins Fitnessstudio weiter. Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit gelöscht. Verletzt wurde dabei niemand. Bis zu 20 Personen waren beim Ausbruch des Feuers im Gebäude. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Erstellt: 09.01.17 - 16:30 Uhr



