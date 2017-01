Würzburg: Merkel-Besuch ins Congress-Centrum verlegt

Foto: CDU / Dominik Butzmann

Fast 1.000 Plätze mehr. Weil das Interesse am Diözesenempfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag den 23. Januar extrem groß ist, wurde er in das Würzburger Congress-Centrum verlegt. Damit stehen fast 1.000 Plätze mehr zur Verfügung als noch am ursprünglichen Veranstaltungsort der Uni am Hubland. Trotzdem müssen wohl zahlreiche Absagen erteilt werden. Die Kanzlerin selbst wird eine Rede mit dem Titel “Verbundenheit in offener Gesellschaft: Pluralität und Identität – Herausforderung und Chance“ halten. Insgesamt werden rund 2.000 Menschen an dem Empfang mit Bundeskanzelerin Angela Merkel teilnehmen können.

Erstellt: 09.01.17 - 16:08 Uhr



