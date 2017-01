Fußball: Kickers testen gegen Mönchengladbach

Foto: Würzburger Kickers

Namhafter Gegner für die Würzburger Kickers. Am Dienstagnachmittag bestreiten sie ein Testspiel gegen Bundesligist und Champions League Teilnehmer Borussia Mönchengladbach. Auch die Fohlenelf ist wie die Kickers derzeit im Trainingslager im spanischen Marbella. Die Partie findet auf dem aktuellen Trainingsgeländer der Gladbacher statt. Das ist nur etwa sieben Kilometer vom Teamhotel der Kickers entfernt. Das Spiel beginnt um 14 Uhr.Mit welcher Mannschaft Bernd Hollerbach am Dienstag auflaufen wird entscheidet sich kurzfristig. Am Samstag beim 6:0 Erfolg gegen Drittligist FSV Frankfurt kamen insgesamt 22 Spieler zum Einsatz. Offensiv-Akteur Nejmeddin Daghfous ist fraglich, weil er vom Frankfurt-Spiel noch angeschlagen ist. Möglicherweise testet Bernd Hollerbach auch einen neuen Spieler. Patrick Breitkreuz ist mit ins Trainingslager gereist, offiziell um sich fitzuhalten. Breitkreuz ist Stürmer und spielte vergangene Saison noch beim letztjährigen Ligakonkurrenten Energie Cottbus. Er war zuletzt vereinslos, weil er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Erstellt: 10.01.17 - 06:10 Uhr



