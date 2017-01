Würzburg: Bahnhofsuhr bekommt bald wieder Zeiger

Foto: Funkhaus Würzburg

Nur noch die Zeiger fehlen. Die Reparaturen an der Würzburger Bahnhofsuhr sind abgeschlossen. Jetzt müssen nur noch die Zeiger wieder angebracht werden. Das soll voraussichtlich im Laufe der Woche geschehen, so die Deutsche Bahn.Bereits seit Anfang Dezember steht die große Uhr über dem Bahnhofseingang still. Grund war ein abgenutztes mechanisches Teil, das die Kraft vom Motor auf die Zeiger überträgt. Dieses Teil musste ausgetauscht werden.

Erstellt: 10.01.17 - 05:41 Uhr



