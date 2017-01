Würzburg: Wasser abpumpen statt Feuer löschen

Foto: Funkhaus Würzburg

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in der Würzburger Altstadt. Am Sonntagabend hat eine Brandmeldeanlage mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr alarmiert. Bei einem Modegeschäft in der Schönbornstraße waren aber weder Rauch noch Feuer zu sehen, sondern große Mengen Wasser. Die Sprinkleranlage musste abgestellt werden, um einen weiteren Wasserschaden zu verhindern. Außerdem wurden Wassersauger eingesetzt, um einen Serverraum zu schützen.Rund zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz bis alle Büroräume, Flure und der Treppenraum wieder trocken waren.

Erstellt: 09.01.17 - 15:30 Uhr



