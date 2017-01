Würzburg: Wiesentheid-Opfer hat ausgesagt

Opfer hat ausgesagt. Im Prozess um den versuchten Mord von Wiesentheid hat am Montag die Geschädigte vor dem Würzburger Landgericht ausgesagt. Aufgrund des schweren Traumas, das die junge Frau durch den Angriff erlitt, wurde sie aus einem Nebenzimmer über Video zugeschaltet. So konnte sie, ohne den Angeklagten sehen zu müssen, den Tathergang aus ihrer Sicht schildern.Anfang vergangenen Jahres war die junge Frau von ihrem 20-jährigen Ex-Freund und einem Freund in den Schlosspark Wiesentheid gelockt worden. Nachdem sie dem 20-Jährigen klar gemacht hatte, dass sie nicht mehr von ihm will, stach er mit einem Messer auf ihren Hals, Kopf und Nacken ein. Sie wurde dabei schwer verletzt und sitzt seit dem Vorfall teilweise gelähmt im Rollstuhl.

