Unterfranken: Millionenförderung für Naturschutz

Foto: Funkhaus Würzburg

Millionenförderung für Naturschutz in Unterfranken. Die Regierung von Unterfranken hat insgesamt 2,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr ausgezahlt. Das Geld ging in den Naturschutz und in die Landschaftspflege. Vor allem für die Pflege der Naturparke und der Biotopen wurden die Fördermittel eingesetzt. Aber auch für neue Informationstafeln, Markierung von Wanderwegen und die Erstellung von Infomaterialien wurde das Geld gebraucht.

Erstellt: 10.01.17 - 06:20 Uhr



