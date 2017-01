Mainfranken: Niedrigste Arbeitslosenquote seit 25 Jahren

Foto: Funkhaus Würzburg

Der mainfränkische Arbeitsmarkt hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Das berichtet die Agentur für Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen ist leicht um 0,1 Prozent auf rund 8.120 Personen gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit 25 Jahren. Auch bei der Beschäftigung in der Region konnte man einen Zuwachs verzeichnen. Circa 200.150 Menschen waren 2016 in Beschäftigung, das entspricht einer Steigerung von 1,3 Prozent.Außerdem gab es 13 Prozent mehr freie Stellen, als noch 2015. Dabei wurden im vergangenen Jahr 15.000 Jobs von Arbeitsgebern gemeldet, das sind sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor.Ein deutliches Plus von 29 Prozent gab es bei den ausländischen Arbeitslosen. Damit ist die Zahl auf 1.800 angestiegen. Rund ein Drittel sind dabei nicht aus Europa.

09.01.17 - 14:46 Uhr



