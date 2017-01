Arnstein-Heugrumbach: Waffe legal im Haushalt

Foto: Funkhaus Würzburg

Was sind die Hintergründe des Familiendramas in Arnstein-Heugrumbach? Die Kripo hat am Montagvormittag erste Details bekannt gegeben. Bei den lebensgefährlich Verletzten handelt es sich um Schwiegervater und Schwiegertochter. Beide wurden mit Schussverletzungen am Donnerstag vom Ehemann der Frau aufgefunden. Die Waffe sei aber legal im Haus gewesen, so die Polizei. Zeugen waren zur Tatzeit offenbar nicht im Haus.

Erstellt: 09.01.17 - 11:12 Uhr



zurück zur Übersicht