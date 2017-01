Eußenheim: Zwei Verletzte nach Motorradunfall

Foto: Funkhaus Würzburg

Motorradunfall bei Eußenheim. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurden zwei Jugendliche verletzt. Ein 16-Jähriger brach sich beide Beine ein weiterer 16 Jahre alter Jugendliche hatte Verletzungen an der Hand. Offenbar war das Motorrad frisiert worden, denn die Maschine wurde schnell versteckt und erst später in einer Garage von der Polizei wiedergefunden. Gegen den Fahrer des Leichtkraftrades wird jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Erstellt: 08.01.17 - 14:53 Uhr



