Eußenheim: Brennendes Müllauto

Feuerwehrauto löscht Müllauto. In Eußenheim geriet am Samstagnachmittag ein Müllauto in Brand. Beim Leeren der Restmülltonnen war vermutlich noch heiße Asche in einer der Tonnen. Dadurch wurde der Müll im Fahrzeug in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Eußenheim und Aschfeld gelöscht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Erstellt: 08.01.17 - 12:46 Uhr



