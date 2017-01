Würzburg: Ermittlungen nach Familien-Tragödie dauern an

Foto: Nicole He / pixelio.de

Warum wurde geschossen? Das ist die zentrale Frage, die die Ermittler nach der Familienträgödie in Main-Spessart nach wie vor beschäftigt. Die beiden Personen - ein Mann und eine Frau - die am Donnerstag in dem Haus in Heugrumbach gefunden wurden, liegen noch im Krankenhaus und schweben nach wie vor in Lebensgefahr. Die Tat habe im familiären Umfeld stattgefunden. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe demnach zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Polizei mit. Ein Familienangehöriger hatte die beiden Personen vergangene Woche gefunden. Wer von beiden geschossen hat oder warum überhaupt geschossen wurde, ist aber nach wie vor unklar.

Erstellt: 08.01.17 - 12:23 Uhr



